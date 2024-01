Wiederentdecktes Klimt-Bild soll 50 Mio. € bringen

Bevor das „Bildnis Fräulein Lieser“ im April in Wien unter den Hammer kommt, tritt es noch eine Reise um die Welt an: In Kooperation mit der LGT Bank wird das Gemälde an verschiedenen Orten im Ausland präsentiert. Geplant sind unter anderem Stationen in der Schweiz, in Deutschland, Großbritannien und Hongkong.