„Oben ohne“: Spears hat Hausverbot in Luxus-Hotel

Sie bereitet „dem Personal Kopfschmerzen“

Laut „The Sun“ hätten sich Hotelgäste über „bizarres Verhalten“ und „Strippen am Pool“ beschwert. „Britney besucht seit Jahren das Four Seasons in Westlake Village, aber in letzter Zeit bereitet sie dem Personal Kopfschmerzen“, sagte ein Insider gegenüber dem Magazin.