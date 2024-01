„Über ihre Handys bestellen sie problemlos Drogen“

„Gesellschaftliche Stimmung färbt auf sie ab“

„Prinzipiell ist ihnen egal, was sie konsumieren. Es wird das genommen, was gerade zugegen ist – also völlig wahllos und ohne darauf zu schauen, wie die Substanzen untereinander wirken“, schildern Sevecke und Kapelari. „Viele erzählen uns, dass sie sich betäuben möchten. Neben oft erlebten Traumata spielt die gesellschaftliche Hoffnungslosigkeit mit Krieg, Klima und Teuerung eine Rolle, die gesellschaftliche Stimmung färbt auf sie ab.“