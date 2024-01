Strafanzeige gegen die Festspiele wurde abgewiesen

Die Staatsanwaltschaft Salzburg erkannte in der eingebrachten Strafanzeige nun jedoch keinen Anfangsverdacht und leitete daher auch kein Ermittlungsverfahren ein. Die Salzburger Festspiele betonten in einer Stellungnahme am Dienstag erneut: „Das Direktorium der Salzburger Festspiele hat inmitten der Corona-Pandemie im Sommer 2020 als einziges Festival über 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon rund 900 Künstlerinnen und Künstlern, in arbeitslosen Zeiten Beschäftigung gegeben und damit ein vitales Zeichen für die Kunst in die Welt gesendet.“