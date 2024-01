Nächtigungen in Salzburg fast auf Rekordkurs

3,2 Millionen Nächtigungen und 1,7 Millionen Ankünfte - so bilanziert die Tourismus Salzburg Gesellschaft (TSG) für das Jahr 2023. Damit liegt die Stadt leicht unter den Werten des Rekordjahres 2019. Und: Im Vorjahr übernachteten erstmals mehr Deutsche in den Hotelbetten der Mozartstadt als Österreicher. Die Gäste blieben etwas länger, nämlich durchschnittlich 1,8 Tage (2019: 1,7), hieß es am Dienstag bei einem Mediengespräch.