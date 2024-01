Glatteis: Absturz, Lkw und Auto krachen in Auslage

Landauf, landab wurde Dienstagfrüh vor spiegelglatten Straßen gewarnt: Trotzdem kam es leider zu Unfällen - auch in Tirol. In Jenbach (Bezirk Schwaz) stürzte ein 56-jähriger Einheimischer mit seinem Wagen sich überschlagend über eine Böschung. In St. Johann (Bezirk Kitzbühel) krachten ein Lastwagen und ein Auto gegen Firmengebäude.