ÖSV-Youngster kämpft mit einstiger Paradedisziplin

„Momentan ist es schwierig für mich, auf dem Niveau Riesentorlauf zu fahren, auf dem ich das gerne tun würde“, gesteht Lukas Feurstein, der in der Saisonvorbereitung aufgrund von Rückenprobleme kaum RTL trainieren konnte. Im Weltcup ist er in seiner einstigen Paradedisziplin, in der er sich 2021 auch zum Juniorenweltmeister gekrönt hatte, aufgrund seiner FIS-Punkte kein Start drinnen, auch im Europacup lief es in dieser Saison noch nicht rund.