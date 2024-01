Deutsche Lokführer streiken erneut ab Mittwoch

Die Deutsche Bahn verteidigte am Montag in der Früh ihr Angebot an die GDL. „Die DB setzt auf Kompromisse, die GDL verschärft maßlos den Konflikt“, teilte ein Sprecher mit. Wer bei einem neuen Angebot noch nicht einmal an den Verhandlungstisch komme, der handle absolut unverantwortlich.