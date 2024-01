Deutscher Fußball formiert sich klar gegen rechts

Neonazi Sellner erklärte Konzept

Hintergrund der aktuellen Diskussionen um Demokratie und Rechtsextremismus ist ein vom Medienhaus Correctiv publik gemachtes Treffen von Rechtsradikalen mit Mitgliedern der AfD in einer Potsdamer Villa. Es ging dabei vor allem um einen Plan zu einer „Remigration“ nach dem Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland vertrieben werden sollen. Laut Correctiv erklärte der österreichische Neonazi Martin Sellner in Potsdam das Konzept so. Es gebe drei Zielgruppen, um die Ansiedlung von Ausländern rückabzuwickeln: Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger. Letztere seien aus seiner Sicht das größte „Problem“. Anders gesagt: Sellner spaltet das Volk auf in diejenigen, die unbehelligt in Deutschland leben sollen und diejenigen, für die dieses Grundrecht nicht gelten soll.