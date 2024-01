„Sind bei dir“: Fußball-Welt tritt für Maignan ein

Auch Milans Stadtrivale Inter ließ angesichts der Vorfälle die sonst so erbitterte Rivalität ruhen: „Wir sind Brüder der Welt, gegen alle Formen der Diskriminierung. Wir sind an deiner Seite“. Maignan selbst äußerte sich ebenfalls zu den Geschehnissen und gab Einblick in seine Gefühlswelt: „Sie haben Affenlaute imitiert. So etwas sollte es in der Fußballwelt nicht geben und man muss einfach reagieren.“ Eigentlich habe er das Spiel nicht mehr fortsetzen wollen, doch dann habe er die Unterstützung seines Teams gespürt.