Milan gewinnt nach Rassismus-Vorfall dank Okafor

Noah Okafor hat AC Milan am Samstagabend in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen Last-Minute-Sieg beschert. Der Ex-Salzburg-Stürmer erzielte bei Udinese als „Joker“ in der 93. Minute das entscheidende 3:2 und sorgte dafür, dass sein Team zum vierten Mal in Folge in der Liga drei Punkte mitnahm.