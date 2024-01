Überragend! Djokovic gibt gerade einmal 3 Games ab

Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt Novak Djokovic bei den Australian Open immer besser in Schwung. Im Achtelfinale deklassierte der Titelverteidiger am Sonntag in Melbourne den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:0, 6:0 und 6:3 und zeigte dabei seine bisher beste Turnierleistung in diesem Jahr. Bei den Frauen zogen die Belarussin Aryna Sabalenka und die US-Amerikanerin Coco Gauff ähnlich souverän ins Viertelfinale ein. Und auch die Ukrainerin Marta Kostjuk kam sicher weiter.