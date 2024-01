Möstl: „Und auf einmal sind 20.000 Deutsche ruhig“

Er ist der Rückhalt, den es braucht, um bei einer Europameisterschaft weit zu kommen. Constantin Möstl wächst in Deutschland über sich hinaus und sorgt auch gegen den Gastgeber für Sorgenfalten beim heimischen Publikum. Warum es so gut läuft, weiß er selbst nicht so genau aber bei Paraden hat er die Situationen schon genossen. „Und auf einmal sind 20.000 Deutsche ruhig“, so der 23-Jährige.