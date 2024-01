Afrika-Cup: Senegal dank Mane im Achtelfinale

Das Fußballteam des Senegal ist beim Afrika Cup weiter makellos unterwegs. Der Titelverteidiger mit dem Ex-Salzburger Sadio Mane setzte sich am Freitag im Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro gegen Kamerun mit 3:1 durch, gewann damit nach dem Auftakt-3:0 gegen Gambia auch die zweite Partie und löste in der Gruppe C vorzeitig das Achtelfinal-Ticket. Aufgestiegen sind auch schon die Kapverden in Pool B nach einem 3:0 gegen Mosambik.