Kitz: So gehen‘s unsere Slalom-Hoffnungen heute an

Hoher Besuch im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel. Österreichs Slalom-Hoffnungen Dominik Raschner, Adrian Pertl, Fabio Gstrein und Michael Matt sprechen in Kurz-Talks mit Michael Fally (aufgezeichnet am Freitag) über ihre Pläne für den legendären Ganslernhang-Slalom.