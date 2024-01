Land ließ räumen: Dollfuß-Museum ist Geschichte

Am Freitag fuhr dann plötzlich ein Lieferwagen im Auftrag der Kulturabteilung des Landes vor - um die meisten Ausstellungsstücke der Sammlung abzutransportieren. Wohin genau, ist allerdings nicht bekannt. Dem Vernehmen nach könnten zumindest einige Exponate künftig im Haus der Geschichte in St. Pölten einen neuen Platz finden. Die Zukunft des Dollfuß-Hauses in Texingtal steht indes in den Sternen.