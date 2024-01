Der „König der Haute Couture“ geht in Serie

„Cristóbal Balenciaga“ zwirbelt die Dramatik nicht so hoch wie „House of Gucci“ oder „American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace“, zeigt aber mit viel Einfühlungsvermögen jene Tragödien, mit denen ihr Titelheld zu kämpfen hat. Gerade in den dunklen Zeiten muss sich der Modeschöpfer darüber klar werden, ob sein Schaffen den Aufwand eigentlich wert ist. Das Ansehen der Serie ist es jedenfalls - auch wenn man mit Wehmut an die modisch schöneren Zeiten zurückgelassen wird