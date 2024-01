Hier rückt die Post künftig in „Schlapfennähe“

„Wir wollen näher an unsere Kunden rücken“

Insgesamt will man rund 100 dieser Selbstbedienungsboxen in den kommenden zwei Jahren in der Landeshauptstadt aufstellen. „Als Post wollen wir auch im städtischen Bereich noch näher an unsere Kunden rücken. Mit unseren Post-Stationen können wir einzelne Stadtteile und auch größere Wohnanlagen optimal abdecken, sind quasi in ,Schlapfennähe‘ erreichbar“, so Post-Generaldirektor-Stv. Walter Oblin.