FC Bayern trauert um einstigen Rekordtransfer

Bis zur Winterpause der Spielzeit 1975/76 blieb Wunder in München. Sein größter Erfolg war der Triumph im Europapokal der Landesmeister 1975, als er beim 2:0-Finalsieg über Leeds United in Paris nach 42 Minuten für Uli Hoeneß eingewechselt wurde. Neben Hoeneß spielte er während seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister unter anderem auch gemeinsam mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier oder Karl-Heinz Rummenigge. Der in Erfurt geborene Stürmer, der ein Länderspiel für Deutschland bestritt und vorwiegend als Linksaußen eingesetzt wurde, lief in der Bundesliga zudem für Duisburg, Hannover 96 und den SV Werder Bremen auf.