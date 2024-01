Bilyk: „Eine der stärksten Defensivleistungen“

Mykola Bilyk hat mit seinem Treffer in den Schlusssekunden den Sieg gegen Ungarn geebnet. Nach dem 30:29 spricht der Kiel-Legionär über die perfekte Stimmung im Team und die Leistung auf der Platte. „Seitdem ich dabei bin, ist es eine der stärksten Defensivleistungen“, so der 27-Jährige. Am Samstag wartet Gastgeber Deutschland - in einer vollen Lanxess-Arena wollen die Österreicher wieder alles in die Wagschale werfen. Das gesamte Interview mit dem Kapitän sehen Sie im Video!