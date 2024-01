Der Erfolgslauf des österreichischen Handball-Nationalteams geht in Deutschland weiter. Zum Start in die Hauptrunde besiegt die ÖHB-Auswahl Ungarn mit 30:29. Die Mannschaft hat schon nach den beiden Remis gegen Kroatien und Spanien gemerkt, dass einiges möglich ist. Für den Teamchef war es an der Outlinie wieder eine Partie auf Messers Schneide - am Ende zählt aber nur der Sieg. „Unglaubliche zwei Punkte - ich bin so stolz“, so der Slowene. Das gesamte Interview mit Aleš Pajovič sehen Sie im Video!