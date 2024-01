Eine Stadt liegt bei Hasskriminalität vorne

Der „Hate Crime“-, also Hasskriminalitäts-Bericht ist da. Dieser zählt im Jahr 2022 in Oberösterreich 956 Übergriffe wegen Weltanschauung, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Behinderung oder auch Alter und Herkunft auf. Bei der Verteilung liegt eine Stadt in OÖ vorne mit dabei