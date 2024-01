13-Jähriger nach Hunderten Bombendrohungen gefasst

Die Polizei in Westfrankreich hat einen 13-Jährigen festgenommen, den sie für Hunderte der Bombendrohungen verantwortlich hält, die Frankreich seit dem Herbst in Atem halten. Gegen den Schüler sei am Donnerstag ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Rennes mit. Dem Schüler würden Bombendrohungen in ganz Frankreich angelastet, insbesondere gegen Flughäfen, Gerichte und Universitäten.