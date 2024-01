„Jeder, der keinen Neid empfindet, lügt“

Er spielt Austro-Pop mit kärntnerischem Dialekt und erfreut sich vor allem in seiner Heimat Kärnten großer Beliebtheit. Für uns ist der sympathische Kärntner extra aus Klagenfurt am Wörthersee angereist. Was er über die Anfänge von Matakustix zu erzählen hat, warum er Neid nicht als musikalisches Problem betrachtet, und was seine nächsten Projekte sind, sehen Sie im Video.