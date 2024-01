Waffe auf Sohn gerichtet: „Wollt nur fernsehen!“

Mit seinem Rollator, zusätzlich gestützt von seinem Verteidiger Florian Kreiner und flankiert von einer Justizwachebeamtin betritt ein gebrechlicher 86-Jähriger den großen Schwurgerichtssaal in Wien. Ein Bild, das sich mit den wilden Vorwürfen in der Anklageschrift schwer in Verbindung bringen lässt: Er soll versucht haben, seinen eigenen Sohn umzubringen.