Madrid offenbar bald zurück im Formel-1-Kalender

Bis 2026 Formel 1 in Barcelona

In Madrid fand zuletzt 1981 ein Rennen auf dem Circuito del Jarama statt. Bis 2026 gastiert die Formel 1 noch in Montmelo bei Barcelona. Dass darüber hinaus zwei Rennen in Spanien stattfinden, gilt als unwahrscheinlich. Spanischen Medien zufolge könnte Madrid den Kurs unweit der katalanischen Metropole möglicherweise auch schon früher ablösen, entsprechende Verhandlungen würden bereits laufen.