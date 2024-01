Zugverspätung: Flug in die Hochzeitsreise verpasst

Veranstalter weigerte sich zunächst

Der Reiseveranstalter weigerte sich und gab als Begründung an, dass die Pauschalreise erst in Wien begonnen hatte. So blieb der AK nichts anderes übrig, als eine Klage einzubringen. Das Gericht schloss sich der Meinung der AK-Experten an. So musste der Reiseveranstalter die volle Summe von 3.673 Euro zurückzahlen.