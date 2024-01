Wilder Jungstier brachte Bäuerin ins Krankenhaus

Kopf gegen Betonboden

Ein 200 Kilo schwerer Jungstier sprang so stark gegen die Alu-Absperrung, dass diese so stark durchgebogen wurde und die dahinterstehende Landwirtin so unglücklich traf, dass diese zu Sturz kam und mit dem Kopf auf dem Betonboden aufschlug. Die Frau, welche sofort bewusstlos war, wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert.