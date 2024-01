Die Handball-Helden von Mannheim wollen mehr!

Entwicklung des Teams, Hunger nach mehr

Schon in den letzten Jahren haben sich viele Spieler in die richtige Richtung entwickelt und sich bei Top-Teams in Europa etabliert. In der Breite liegt möglicherweise das Manko, um noch nicht zur Welt-Elite dazuzugehören. Nichtsdestotrotz reicht ein Remis gegen Spanien, um in die Hauptrunde einzuziehen. So oder so: Das österreichische Nationalteam ist auf dem richtigen Weg und wird sich unabhängig vom Ausgang mit erhobenem Haupt von der Endrunde verabschieden.