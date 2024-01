Asien-Cup: Auftaktsieg für Herzog mit Südkorea

Das südkoreanische Fußball-Nationalteam hat beim Asien-Cup in Saudi-Arabien sein Auftaktmatch gewonnen. Die von Andreas Herzog als Co-Trainer betreuten „Taegeuk Warriors“ setzten sich am Montag in Ar-Rayyan gegen Gruppe-C-Gegner Bahrain mit 3:1 durch. Lee Kang-In von Paris St. Germain (56., 69.) rettete seine Mannschaft mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit. Kurz davor hatte Abdullah Al Hashash (51.) zunächst für Bahrain zum 1:1 ausgeglichen.