Großer Verlierer als großer Gewinner

Grund genug für den 20-Jährigen, der „immer schon berühmt werden“ wollte, sich aus dem Bauch heraus für die 15. Staffel von „The Biggest Loser - Leben leicht gemacht“ zu bewerben. Bei dieser Reality-TV-Show treten 23 Kandidaten mit einem Gesamtgewicht von 3,3 Tonnen an. Das Mittel beträgt demnach 143,48 Kilo, Martin ist dort so etwas wie ein Leichtgewicht. Wer nach zehn Wochen Diät und sportlicher Herausforderung in Relation zum Startgewicht prozentuell am meisten abgespeckt hat, bekommt 50.000 Euro. Im Vorjahr wog die Siegerin am Ende 64,7 Kilo weniger.