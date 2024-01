Effenberg bricht live im TV in Tränen aus und geht

Moderator König zeigte Verständnis für die Reaktion: „Die Emotionalität ist bei so vielen, die ihn kannten, so groß. Ich habe neulich gesagt und das meine ich auch so: Alle, die den Fußball geliebt haben, hatten einen Kloß im Hals.“ Nach rund 20 Minuten kehrte der „Tiger“ zurück und diskutierte mit den anderen Gästen über aktuelle Sportthemen - Beckenbauer wurde dabei nicht mehr thematisiert.