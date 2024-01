Correa von bewaffneten Einbrechern überfallen!

Der argentinische Fußball-Weltmeister Angel Correa von Atletico Madrid und seine Familienangehörigen sind Medienberichten zufolge in ihrem spanischen Zuhause von vier maskierten Männern überfallen worden. Die Räuber hätten den 28-Jährigen am Samstagabend mit vorgehaltener Pistole zur Herausgabe von Bargeld und Schmuck gezwungen, berichteten spanische Zeitungen am Sonntag übereinstimmend.