Nagelneuen Porsche bei Unfall „geschrottet“

Stau im Urlauberschichtwechsel

Im dichten An- und Abreiseverkehr kam es zu längeren Staus. „Während des Tages war es trotz Urlauberschichtwechsel nicht so schlimm, doch nun sind alle Kollegen voll im Verkehrseinsatz“, hieß es am frühen Abend von der Polizeiinspektion Strass. Auf der Bundesstraße gab es während der Aufräumarbeiten wechselseitige Anhaltungen.