Top-Stürmer out - so reagiert Spitzenreiter GAK

Der GAK startet am Samstag in Fürstenfeld (15) mit dem ersten Testspiel ins Jahr 2024 - in dem ja der Aufstieg in die Bundesliga im Sommer realisiert werden soll. Die Fans hoffen - die Verletzung von Topscorer Daniel Maderner traf viele Anhänger aber wie ein Hammer. Wie jetzt der GAK reagiert und ob sofort ein Stürmer nachgeholt wird, wollte die „Krone“ herausfinden.