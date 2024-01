Bittere Nummer: Der Torjäger fällt wochenlang aus

Sieben Tore und drei Assists in 13 Spielen besorgte Stürmer Daniel Maderner in der Herbstsaison. Der 28-Jährige hatte damit einen enormen Anteil am Erfolgslauf der roten Teufel. Doch just in der ersten Woche der Vorbereitung auf das Frühjahr die Schocknachricht: Der Angreifer fehlt dem GAK wochenlang.