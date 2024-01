„Viele Bürger können nicht noch länger arbeiten“

Schwerarbeiter könnten nicht länger arbeiten und viele Menschen würden nicht deshalb früher in Pension gehen, weil sie nicht arbeiten wollen, sondern gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten. Dafür müssen sie auch Abschläge in Kauf nehmen. Eder sieht ein Problem generell im System. Anstatt die Menschen für Jobs begeistern zu wollen, werde immer nur von Zwang geredet. Ein Augenmerk sollte mehr auf „Umschulungen oder Aufschulungen gelegt werden“, sagt er. Der AK-Chef will ebenso nicht gelten lassen, dass die steigenden Löhne und Gehälter Schuld an der gestiegenen Inflation seien, wie es die Wirtschaft betont – eher das Gegenteil. Die Lohnverhandlungen folgen der Inflation und werde im Nachhinein verhandelt. „Dank der guten Lohnabschlüsse steigt die Kaufkraft heuer wieder an“, ist sich Eder sicher. Denn ohne diese Kaufkraft käme die Wirtschaft in Schwierigkeiten.