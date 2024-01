Brunner muss seinen Führerschein abgeben

Warum Brunner aber so eilig durch Ländle huschte, hat nun die „Krone“ in Erfahrung gebracht. Es war ein sportlicher, wenn man so will. Der einstige Präsident des österreichischen Tennisverbandes chauffierte nämlich einen seiner Söhne Samstagfrüh zur Tennis-Landesmeisterschaft. Dabei dürfte Papa Brunner schon im Wettkampfmodus gewesen sein und die 80er-Zone auf der Autobahn schlicht und ergreifend übersehen haben. Der Bleifuß sei also tatsächlich nicht beabsichtigt gewesen.