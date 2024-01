„Diskussion um Zwangsarbeit für Asylwerber absurd“

Integration gehöre eingefordert, aber auch ermöglicht. In Wien habe man bereits beim Thema Gewalt nachgeschärft: „Ein Jugendlicher, der eine Gefahr für andere darstellt, wird vom Unterricht suspendiert.“



Europa muss sich aussuchen könne, wer zu uns kommt

Was das Thema Fachkräftemangel betrifft, müsse man so ehrlich sein uns sagen: „Ohne Migration wird es nicht gehen“, so Wiederkehr. Es brauche eine kontrollierte Zuwanderung. „Europa muss sich aussuchen können, wer zu uns kommt. Es braucht mehr geregelte und qualifizierte Zuwanderung. Und für die, die kommen, braucht es die Möglichkeit, Deutsch zu lernen.“ Arbeit sei die beste Form der Integration, hier gelte es auch, Personen nachzuqualifizieren.