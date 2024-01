Gasalarm nach Bierlieferung

Gegen 13.50 Uhr wurde der Polizei Götzis gemeldet, dass in einem Restaurant in Götzis CO2-Gas ausgetreten sei - ein Sensor hatte zuvor Alarm geschlagen. Vor Ort eingetroffen, machten sich die Beamten sofort daran, das Lokal sowie die darunterliegende Tiefgarage zu evakuieren. Parallel dazu wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr der CO2-Gehalt der Luft gemessen. Schnell zeigte sich, dass die Normwerte nicht überschritten waren, es bestand also keine Gefahr. In weiterer Folge konnte auch die Ursache für den Alarm eruiert werden: Ein Bierlieferant hatte das Gasumschaltgerät nicht richtig angeschlossen, dadurch war das CO2, das normalerweise zum Zapfen verwendet wird, ausgetreten.