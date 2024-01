Wut-Wirtin soll jetzt vor Gericht „antanzen“

Sie war zu exaltiert, genau das war ihr Flair - frei nach „Amadeus“ von Falco soll es die als Schwurbler-Ikone bekannte Linzer Wut-Wirtin Alexandra P. (54) in „ihrem“ Badcafé in der Linzer Altstadt musikalisch krachen lassen haben - ohne die dafür anfallenden Werknutzungsentgelte an die zuständige AKM abzuführen.