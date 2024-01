Wie der Kaiser per Kunstschuss den Mistkübel traf

Letztes Treffen im Europa-Park in Rust

Beckenbauer schätzte Palme sehr. Bei Sitzungen des Organisationskomitees für die WM 2006 sagte er oft: „Der Heinz kennt sich aus, wir müssen ihm vertrauen, wir machen das so, wie er das vorschlägt.“ Als Beckenbauer einmal bei der GTM-Trophy zu Gast war, betonte er: „Hätten wir den Heinz bei der WM nicht gehabt, um Himmels willen. Er war einer der Wichtigsten.“ Palme: „Das hat mir extrem viel bedeutet.“ Aus der Zusammenarbeit entstand eine echte Freundschaft. An seine letzte Begegnung mit Beckenbauer erinnert sich Palme noch genau: „Wir haben uns 2016 beim Camp Beckenbauer im Europa-Park in Rust getroffen. Erstmals war Franz nicht mehr im besten Zustand. Er war körperlich angeschlagen, ging nicht mehr so locker und lässig durch die Gegend.“ Später an diesem Tag suchte Beckenbauer frustriert das Gespräch mit Palme. Die von Medien geschriebenen Vorwürfe rund um die Vergabe der WM 2006 gingen ihm extrem nahe. In Folge baute er auch nach dem Tod seines Sohns Stephan körperlich immer mehr ab.