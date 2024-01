227.000 Personen können wählen gehen

Der Startschuss für die Arbeiterkammerwahl 2024 in Salzburg ist gefallen. Wahlberechtigt sind rund 227.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Stimmabgabe per Briefwahl für rund 150.000 Personen ist ab sofort möglich, in diesen Tagen werden die Wahlkarten zugestellt. Ab 26. Jänner können dann rund 75.000 Wahlberechtigte in ihren Betrieben wählen. Wahlschluss ist am 8. Februar. Insgesamt treten sechs Listen an.