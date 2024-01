Hunderte Briten wieder ohne Hosen in der U-Bahn

Die Idee hinter „No Pants“ ist, dass Fahrgäste mitten im Winter an verschiedenen Haltestellen in einen U-Bahn-Wagen einsteigen, ohne Hosen zu tragen. Das Wichtigste dabei: so tun, als sei alles ganz normal. Und: möglichst unauffällige Unterwäsche tragen, damit es so wirkt, als hätte man die Hose einfach nur vergessen. Kann ja jedem Londoner passieren, wenn es draußen aktuell zwischen ein und fünf Grad hat.