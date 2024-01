Zwei PiS-Granden nach Versteckspiel im Gefängnis

Nach ihrer spektakulären Verhaftung im Warschauer Präsidentenpalast sind zwei verurteilte Granden der jüngst abgewählten früheren polnischen Regierungspartei PiS im Gefängnis gelandet. Ex-Innenminister Mariusz Kaminski und sein Ex-Staatssekretär Maciej Wasik seien in die Justizanstalt gebracht worden, so die Polizei am Dienstagabend. Kaminski trat am Mittwoch in den Hungerstreik.