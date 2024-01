Krebs verheimlicht: Weißes Haus sauer auf Austin

Biden hat somit nur wenige Stunden vor der breiten Öffentlichkeit von Austins Erkrankung erfahren. „Das ist nicht die Art und Weise, wie das geschehen soll“, machte Kirby deutlich. Der Präsident wolle die Abläufe für solche Fälle in der Regierung prüfen lassen. Es müsse sichergestellt werden, dass so etwas nicht noch einmal vorkomme. Als Kabinettsmitglied wisse jeder, dass damit die Verpflichtung einhergehe, so transparent wie möglich zu sein.