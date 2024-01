Grippewelle angerollt: Plus 55% bei Krankenständen

Grippe in ganz Europa am Vormarsch, Corona geht zurück

Die Entwicklung in Österreich deckt sich mit jener in weiten Teilen Europas. So melden laut MedUni Wien auch Belgien, Deutschland, Estland, Griechenland, Irland, Island, Kroatien, die Niederlande, Norwegen, Schweden, Slowenien und Spanien weitverbreitete Influenza-Aktivität. Die gute Nachricht: In ganz Europa beobachte man derzeit einen Rückgang bei SARS-CoV-2.