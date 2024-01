Rettungsaktion könnte für Tschechen teuer werden

Da die drei Tschechen Alpenvereinsmitglieder sind, dürfte eine solche Versicherung ohnehin gegeben sein. Die Bergrettung Tirol werde die Kosten jedenfalls voll verrechnen. „Es werden Stundensätze pauschal verrechnet. In dem Fall ein Großeinsatz, weil mehr als zehn Bergretter beteiligt waren. Da betragen die Stundensätze pauschal knapp über 1000 Euro“, so Peter Tembler von der Ortsstelle Kals. Den Tschechen würden somit mehr als 15.000 Euro verrechnet. Österreichweit gebe es keine einheitliche Verrechnung der Bergekosten. Die Pauschalen in Kärnten etwa würden geringer ausfallen als jene in Tirol.