Wiener Kult-Café wagt den Neustart

Es ist eines der letzten im Originalzustand erhaltenen Kaffeehäuser Wiens und damit ein Stück Kulturerbe - das Café Prückel am Stubenring. Kürzlich ist die bisherige Besitzerin Christl Sedlar nach 63 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Doch das Kult-Kaffeehaus steht nicht vor dem Aus, sondern startet heute in eine neue Ära.