„Baywatch“-Star Nicole Eggert hat Brustkrebs

Keine Familie, die helfen könnte

„,Charles in Charge‘ und ,Baywatch‘ sind schon lange her. Als alleinerziehende Mutter musste sie finanziell kämpfen, um ihre beiden Töchter großzuziehen. Sie hat immer noch ein junges Kind zu Hause und hat große Angst davor, sich die notwendigen Behandlungen und Operationen nicht leisten zu können und gleichzeitig ein Dach über dem Kopf zu haben“, erklärte Molinari in ihrem Aufruf. „Sie hat beide Eltern verloren und hat keine Familie, auf die sie sich stützen oder ihr in dieser Situation helfen kann.“